『ノースフェイス THE NORTH FACE S ダウンジャケット ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 16分に出品され04月23日 20時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

素材・柄···ナイロン



フード収納されてます

画像裾ドローコード伸びあり

サイズ表記Sサイズ

日本サイズでMサイズくらいです



ナイロン素材



肩幅51

身幅57

着丈68

袖丈63 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス THE

NORTH

FACE

S

ダウンジャケット ブラック