『バーバリーロンドン ダウンジャケット ダウンコート ノバチェック ブルーフロスト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 17時 47分に出品され03月07日 17時 47分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★値引き交渉 大歓迎★★



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【メーカー】

BURBERRY バーバリー

BURBERRY LONDON バーバリーロンドン

三陽商会



【商品名】

ダウンジャケット ダウンコート ノバチェック

ノヴァチェック フード着脱可 ファー着脱可



【サイズ】 M

着丈 81cm 身幅 62cm 肩幅 49cm 袖丈 61cm



【素材】

表地:ナイロン57% ポリエステル41%

ポリウレタン2%

(裏面ポリウレタンコーティング)

(イタリア製生地使用)



毛皮部分: ブルーフロスト

パイピング部分: 人工皮革

中綿: ダウン90% フェザー10%



裏地: キュプラ ポリエステル

フード裏: 綿



【色】

黒 ブラック



【総評】

BURBERRY LONDONの2WAYダウンジャケット コートになります。



フード脱着とファー着脱が可能で、その日の気分に合わせて、コーディネートを変える事ができます。



デニム スラックス スウェットパンツ等、合わせるアイテムに困らないデザインです。



またビジネス用として、通勤着や移動着のアウターとして重宝します。



【発送】

匿名配送 圧縮して発送する場合あり

ビニール袋での防水対策

梱包時の折りシワはご了承願います



【状態】

写真14枚目で、普段フードを外して使用していた為、本体に色褪せがありフードと色味が少し違う事と、ボタンの塗装剥がれが若干ございますが、

気になる傷や汚れ等もなくまだまだ活躍します★



素人目視での検品は実施済みですが、一度人の手に渡った古着だとご理解お願い致します。



写真追加・ご質問等お気軽にお申し付け下さい☆



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ロケ:18-AC-ZZZ-0-14- E-EZZ9

カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーロンドン

ダウンジャケット

ダウンコート

ノバチェック

ブルーフロスト