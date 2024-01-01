『THE NORTH FACE オルタレーションバフズジャケット ノースフェイス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 07時 25分に出品され03月25日 07時 25分に終了予定です。即決価格は18,810円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/1に購入しました。

旅行の為に、購入しましたが、その一度だけしか着用しておりません。

参考にレシートの写真を載せておきます。

(レシートは付属しません。)



-ブランド-

THE NORTH FACE



-品名-

ND92360

Alteration Baffs Jacket



-カラー-

ブラック



-サイズ-

M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

オルタレーションバフズジャケット ノースフェイス