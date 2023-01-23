『【美品】Dyson Pure Hot + Cool HP00ISN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 04時 48分に出品され03月25日 04時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dyson Pure Hot + Cool アイアン/シルバー



・取扱説明書付

・箱あり(一部破れあり)

・リモコン付

リモコン、本体共に動作確認済みです。



■商品名: dyson Dyson Pure Hot+Cool シルバー HP00ISN

■色:アイアン/シルバー

■価格：58000円

■本体質量：3.90kg

■コードの長さ：1.8m

■本体サイズ (高さ×幅×奥行き)：632mm x 222mm x 222mm

■最小 / 最大消費電力：涼風モード 5w / 39w 温風モード 1,200w

■空気清浄能力 適用床面積：8畳(30分) / 23畳(60分)(8畳を清浄する目安 30分)

■暖房能力 適用床面積：コンクリート住宅 8畳 / 4.5畳 木造住宅 6畳 / 3畳



＜ダイソン＞より、空気清浄機、ファンヒーター、扇風機にもなる、１台３役のピュアホットアンドクールのご紹介です！

年間を通して清浄されたきれいな空気を部屋中に循環させ、冬は素早く均一に部屋を暖め、夏はパワフルで涼しい風をお届けします。

自動温度制御機能を備えており、自動で室温を設定温度に保ちます。

また、コンパクトで場所を取らず、お部屋のスペースを有効利用できるのもポイント！

高速回転する羽根がない安全設計で、お手入れも簡単です。

ジェットフォーカステクノロジーや、エアマルチプライアーテクノロジーが搭載されている他、夜間の使用に便利なサーモスタット機能、スリープタイマー、転倒時自動停止機能を搭載しています。



昨年こちらで新品未使用品をお譲りいただき1ヶ月程使用。引越しにより使用しなくなり、まだまだ綺麗なので必要な方にお譲りいたします。



お譲りにあたり、お掃除可能部分は全てアルコール消毒しております。

大きな傷はないですが細かい使用感はございます。素人保管ですので神経質な方は御遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン