『Schott × junhashimoto ショット ジュンハシモト Pコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 11時 00分に出品され04月01日 11時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【注意事項とお願い】

商品説明とプロフィールは必ずご確認ください。

また、出品物は個人保管の中古品になります。神経質な方はご遠慮ください。



“Schott”の無骨さとjunhashimotoらしい上品さが融合しあった、この冬注目のPコートが誕生。

1930年代から米国防省の依頼を受けて 製造していたショット社の顔ともいえるPコート。

その伝統的なデザインに、上品な風合を表現できる素材を厳選し、ブランドのアイコンでもある"イタリア/ラッカーニ社製"のファスナーを大胆にプラス。

ボディに入ったバイアスファスナーのインパクトは絶大です。



【表記サイズ/実寸サイズ】



表記サイズ 3



肩幅42cm / 胸囲98cm / 着丈71cm / 袖丈62cm / 袖幅18cm / アームホール27cm / 袖口幅13cm



【状態/着用回数/保管期間等】

1.2回短時間着用の美品です。

特にきになるような使用感は見当たりませんが中古品にご理解のある方のみご検討ください。



◆気になることがありましたらご質問ください◆



wjk akm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジュンハシモト

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