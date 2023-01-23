『ザノースフェイス 1996 ECO NUPTSE DOWN JACKET【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 51分に出品され03月23日 09時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前にネットで購入したヌプシです。去年の2月クリーニングした後は1回も着用していない為状態はいいです。

- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- サイズ: L

- 素材: ダウン

- デザイン: ジップアップ、スタンドカラー

-フィルパワー:700



値下げ可。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス

1996

ECO

NUPTSE

DOWN

JACKET