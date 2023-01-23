『NIKE ACG ACRONYM DOWN FILL PARKA【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 18時 58分に出品され03月12日 18時 58分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離の為、お安く出品します！



サイズ:XS

カラー:ホワイト



NIKE ACG「DOWN FILL PARKA」

NIKE × エロルソン・ヒュー コラボモデルです。



サイズXS ホワイトは貴重かと思います。

大きめの作りなので、M-Lの方に良いと思います。



状態も汚れ等無く綺麗に保管しています。

着用も2.3回です。

匂いなどもありません。タバコなど吸いません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ACG

ACRONYM

DOWN

FILL

PARKA