『BEAMS別注 MONCLER ダウンベスト 迷彩柄 【廃盤•激レア•超美品】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 38分に出品され03月29日 12時 38分に終了予定です。即決価格は29,920円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



MONCLERモンクレール ダウンベスト BEAMS別注になります。

モンクレールがBEAMSに別注をかけた限定モデルでを激レアで希少価値の高い商品だと思います。

当時は予約販売で高額でしたが即完売しました。

廃盤モデルで個体数も少なく、滅多に流通しない商品だと思います。

とても気に入って購入しましたが、自宅での試着のみで、一度も着用せずに大切に保管していましたので、目立った汚れやダメージはありません。





【未使用品•タグ無】



【カラー】カモフラ（迷彩色）



【表記サイズ】 1（M）

身幅 54cm

着丈 62cm ※平置き個人採寸の為、若干の誤差はご了承願います。



とても気に入って大切にしてましたが、この先、使用する機会がないので手放すことにしました。

これからの時期、こちらの商品をお探しの方にお譲りしたいと思います。



商品の確認はしておりますが、万が一、見落とし等がありましたら御了承ください。

※経年劣化による若干の汚れは、鎖骨あたりに小さくありました。（オリジナル状態で未クリーニングです。）

※添付写真参照願います。



未着用ですが、長期保管品の為、神経質な方の購入はご遠慮くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

出品中に売れなければ商品を削除する場合もございます。



値下げや返品交換の対応は致しかねますので、併せてご理解の上、購入願います。



※ 有職者の為、コメントをいただいても直ぐにお返事する事ができませんので併せてご理解ください。



発送時は、コンパクトに折りたたみますので、おりシワに関してはご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BEAMS別注

MONCLER

ダウンベスト

迷彩柄

【廃盤•激レア•超美品】