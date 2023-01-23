『NANGA PULLOVER DOWN JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 51分に出品され03月06日 14時 51分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネイタルデザイン ダウン

LIST × NANGA PULLOVER DOWN JACKET



カラー:チャコール

サイズ:L





着用回数 10回程度

素人保管、検品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

イメージは写真6.7枚目を参照下さい。



商品概要

Fantastic Plastic Machine 田中 知之 氏 と national standardを立ち上げた若林 桂治 氏によるヴィンテージのデザインを現代的に再構築し、“うんちく”のあるモノ作りにこだわっているブランド『LIST』とのコラボレーションダウンジャケットになります。



今回も定評のある国産ダウンメーカーのNANGA(ナンガ)様へ製作を依頼し、着心地と暖かさを追求したハイクオリティなダウンジャケットが完成しました。



プルオーバータイプのダウンジャケットになります。擦れやすい部分はリップストップナイロンの切り替えになっていてデザイン性もありながら耐摩耗性も十分にあります。



右脇下にサイドジップを採用、フロントジップも深めの設定なので着脱もしやすくなっています。

フロント部分のカンガルーポケットは収納力もあり、ハンドウォーマーとしての役割も抜群。



ポケット上部分はフラップポケットになっていますが合わせてパッカブル仕様になっているので旅行時やキャンプ、山登りでの防寒着としてバッグなどに入れることができます。





アウトドアシーンではもちろんですがタウンユースでも着やすいデザインとなっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ネイタルデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

PULLOVER

DOWN

JACKET