『美品 バーバリー カシミヤ70% ウール バルマカーン コート ブラック 9AR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 20時 00分に出品され03月26日 20時 00分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|バーバリー
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¥ 7020
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¥ 10400
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¥ 9750
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¥ 28600
落札価格17500円
208 入札履歴
終了
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