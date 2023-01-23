『美品 バーバリー カシミヤ70% ウール バルマカーン コート ブラック 9AR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 20時 00分に出品され03月26日 20時 00分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ART古着





#ART古着レディースアウター









■商品説明



美品

BURBERRY

バーバリー

カシミヤ70%

ウール30%

ブラック

BLACK

9AR

比翼

ステンカラーコート

ロングコート

オーバーコート

チェスターコート

ゴールド

ホースマーク

裏地

シャドー バーバリーロゴ







実寸平置



■サイズ【㎝】





着丈 114.5

身幅 58

袖丈ラグランスリーブ

裄丈 83



素人採寸の為、多少の誤差は御了承くださいませ。















ユーズドUSED古着ですので、古着に御理解がない方、必要以上に状態をお気になさる方の購入はお控えくださいませ。











プロフィールをご一読お願い致します。











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vintage ヴィンテージ USED ユーズド がお好きな方におすすめです。









カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 バーバリー

カシミヤ70%

ウール バルマカーン

コート

ブラック

9AR