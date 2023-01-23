『daiwa pier39 TECH HIKER MOUNTAIN PARKA L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 13時 57分に出品され03月16日 13時 57分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23SS COLLECTION

TECH HIKER MOUNTAIN PARKA



PRICE:58,500-



昨年度購入後、2回着用のみ



よろしくお願いいたします。





ふっくらとした肌触りが特徴のタスラン糸を使うことでコットンタッチを表現し、クラシックなグログラン組織のヨコ畝とマットなルックスが特徴の60/40 風素材です。

急な天候変化にも対応できる撥水加工。

清涼感のあるグログラン組織の特徴を活かし、メッシュライニングを施したアウトドアジャケットです。

胸部に大きく配したフラップポケットは、両サイドのジップにより、複数の物の出し入れが可能となり、ハンドウォーマーとしての機能も果たします。

サイドまで覆うようにデザインしたポケットも特徴で、ルアーケースや、タックルボックス、ドリンクホルターとしての機能も果たします。

ネックには収納可能なフードも収納されており、機能性抜群です。

どこか1990 年代を感じさせる配色もこのアイテムの特徴です。

内側にはブランドを代表する様々なポケットワークを施し

様々なフィールドに対応できるデザインに仕上げました。

ミリタリーのディテールでもある前振りの袖がデザインアクセント、アクションプリーツを加え、袖口も調整出来るようにデザイン。

釣りの際の可動域を広げ、袖口のもたつきも解消したデザインです。





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supreme 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier39

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