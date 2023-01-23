『HenderSchemeエンダースキーマ arne big アルネビッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 16分に出品され03月10日 18時 16分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲り頂き大変気に入っておりますが、鞄が増えたのとなかなか使用機会がない為出品致します。

とても雰囲気の良いバッグです。



［Product］ arne big



定価： 72,600 yen (tax in)



Hender Schemeのアルネ(ビッグ)です。



野生のKudu(アフリカに広く生息するウシ科の動物)の革を使用して表情豊かに仕上げたバッグです。



厚みがありながらも、柔らかく、しなやかな質感です。また、オイルもたっぷり含んでいるため、馴染みやすく、天然のレザーならではの経年変化も楽しめます。

長く使えば使うほど、写真のような深い飴色のブラウンに。



ストラップは取り外しできませんが、長さの調節が可能です。また、極太のカウレザーを使用した口周りは、持ち手にもなるため、2wayで使用することができます。



中が開かないよう入り口をストラップで留める仕様で作られています。底材には同ブランドらしいベジタブルタンニンのカウレザーを使用し、型くずれを防いでいます。内ポケットはありません。



味のあるレザーで上品な雰囲気に仕上げた、絶妙なバランス感覚が特徴のアイテムです。







[Color]

oka beige



[Material]

Kudu Leather , Cow Leather



[Size]

高さ33cm / 横27cm / マチ18cm



[Attention]



・野生の動物の革を使用している為、傷が多くみうけられます。かなり大きな目立つ傷もございます。また、商品によって傷の入り方等も異なります。

・色味の個体差や色ムラがございます。



＜HenderScheme(エンダースキーマ)＞ 身体的、生物学的に性差を示すセックスに対して、ジェンダーとは、社会的、文化的な性差を意味する。HenderScheme(エンダースキーマ)では性差を尊重しながらも、身なりにおいてジェンダーを介することなく、人間の経験や環境に よって構造化されたジェンダースキーマを超越した概念を提唱しています。





カラー...ベージュ



素材...本革



todayfull cityshop enof fumikauchida フミカウチダ theDallas 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HenderSchemeエンダースキーマ arne

big

アルネビッグ