『PRISMATE Aroma Ultrasonic Humidifier【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 18時 28分に出品され04月13日 18時 28分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い加湿能力】

GF-72Hは、230ml/hの加湿能力を持ち、部屋の湿度を快適に保ちます。



【コンパクトなデザイン】

サイズは135×150×280mmで、置き型として使いやすいコンパクトなデザインです。



【多機能セット】

アロマトレーやアロマパッド、ミネラルカードが付属しており、アロマテラピーを楽しむことができます。



- ブランド: PRISMATE

- 型番: GF-72H

- 電源: AC100V 50/60Hz

- 消費電力: 18W

- サイズ: 135×150×280mm

- 重量: 735g

- 加湿能力: 230ml/h

- セット内容: 本体、アロマトレー、アロマパッド、ミネラルカード（付属品）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用