『Patagonia ナノエア・フーディ XS ミントグリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 12時 02分に出品され04月23日 12時 02分に終了予定です。即決価格は17,864円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアナノエアフーディ

ウィメンズ

￼サイズXS￼



【ブランドの信頼性】

Patagoniaは、環境に配慮した製品作りで知られるブランドです。このジャケットは、耐久性と機能性を兼ね備えたデザインで、アウトドア活動に最適です。



【快適な着心地】

ミントグリーンの色合いは、視覚的にも爽やかで、アウトドアシーンに映えます。フード付きで、風や雨からの保護も考慮されています。



【収納力】

左側にはジッパーポケットがあり、小物を安全に収納できます。登山や旅行時に便利です。



- ブランド: Patagonia

- 色: ミントグリーン

- フード: あり

- ポケット: ジッパーポケット（左側）



ご覧いただきありがとうございます。



性別···レディース



種類···ソフトシェルジャケット



カラー···グリーン



柄···無地系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Patagonia

ナノエア・フーディ

XS

ミントグリーン