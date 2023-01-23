『値下げしました！【THE NORTH FACE】ヌプシ700バングラディシュ製M【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 06時 59分に出品され03月23日 06時 59分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスダウンジャケットNUPTSEJKT

THENORTHFACE



#THENORTHFACE

#ノースフェイスダウンジャケットNUPTSEJKT



カラー···ブラック



モデル···NUPTSE JKT



素材・柄···ナイロン



サイズ···M



右腕に700fillの刺繍あり。

写真6枚目にある通り背中に小さい穴あり。

(黒で小さいので普段着ている分には気にならない程度です。)



寸法は素人寸法なのでご了承ください

肩幅···52cm

身幅···53cm

袖丈···61cm

着丈···63cm



即買いOKです！何か気になることがあればコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げしました！【THE

NORTH

FACE】ヌプシ700バングラディシュ製M