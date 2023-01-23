『LEMAIRE PUFFER CABAN 23aw【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 21時 09分に出品され05月16日 21時 09分に終了予定です。即決価格は55,770円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年に大阪阪急百貨店にて購入しました。

着用機会がなく、タグ付きのまま保管しておりました。



日本人との肌馴染みの良い色を使われており、襟を立てたり3パターンほどの着方を楽しんでいただけます。



サイズは36になります。



肩幅···45cm

身幅···55cm

袖丈···64cm

着丈···56cm



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ルメール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LEMAIRE

PUFFER

CABAN

23aw