『23年モデル ナンガ オーロラダウン スタンドカラー ダウンジャケット XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 22時 01分に出品され03月26日 22時 01分に終了予定です。即決価格は17,493円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

ナンガ NANGA

オーロラ ダウンジャケット ダウン ジャケット

オーロラダウン オーロラダウンジャケット

スタンドカラー 大きいサイズ



【カラー】

黒 ブラック



【素材】

ナイロン

中綿

ダウン90%

フェザー10%



【表記サイズ】

XL



【実測サイズ】

肩幅···26cm

身幅···58cm

袖丈···82cm

着丈···78cm

※袖丈、肩幅については首元の縫製ラインを基準に計測しております。

素人採寸をご了承くださいm(__)m



【状態】

使用感の少ない美品です☺︎

（写真にて状態をご確認ください）



【付属品】

なし 本体のみ

※上記以外は撮影用です。付属しません。



【購入元】

正規品のみを取り扱う大手リサイクルショップで購入しました。



◎梱包について

お安く出品させていただいています。できるだけコンパクトで簡易な梱包とさせていただきますのでご了承ください。



◎お値下げについて

お値段を提示していただけるとありがたいです☺︎



◎商品の状態など確認していただき、中古品にご理解の上ご購入の検討をよろしくお願いします。



管理番号2562P



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 23年モデル ナンガ オーロラダウン スタンドカラー ダウンジャケット XL