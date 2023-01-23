『【レンズ割れあり】Insta360 GO【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 25分に出品され03月11日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Insta360 GO



使用中落としてしまい、レンズが割れております。

動作に問題はなく、撮影もできますがレンズ割れの影響で画像映像にノイズがはいります。



購入後5.6回しか使用しておりません。



レンズ修理すれば問題なく使用できるかと思いますが、新品を購入したため出品いたします。



本体とは別で購入した、本体用のシリコンカバーと、撮影時にも使えるカメラシリコンカバーをお付けいたします。(6枚目参考)

箱がないため、厳重に梱包してお送り致します。



1枚目の写真の物が全てです。

最後の写真はカーテンを背景に撮影したものです。



HDMI端子数(新): 0

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WITHOUT WIFI

color: WHITE

動画圧縮方式: MPEG4

静止画撮影機能有



#ShenzhenArashiVision

#Insta360 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり