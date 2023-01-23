『マークアンドロナ 2WAY ダウン ジャケット カモフラ ネイビー 46【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 00時 47分に出品され03月04日 00時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品管理番号

231213110002



STコード

KT80-G16-69201



ブランド

MARK&LONA マークアンドロナ



アイテム

ダウンジャケット



モデル・品番



表記サイズ

46



実寸

肩幅：46cm / 身幅：51cm / 着丈：64cm / 袖丈：62cm



素材

写真をご参照ください。



・状態コメント

所々ダウンの抜けあり。裾パイピング部分破れ小あり。

その他目立った傷や汚れなく状態良好



・商品ランク

【AB】

説明

【S】新品、未使用品

【A】使用回数も少ない、全体的にキレイな商品

【AB】使用感多少ありますが、目立つ傷や汚れのない商品

【B】使用感があり、多少のダメージがある商品

【C】大きめのダメージがある商品

【J】ジャンク品 使用が困難で修復が必要な商品

種類...トップス

柄・デザイン...ブルゾン・ジャケット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マークアンドロナ