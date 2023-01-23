『未使用 BURBERRYS チェスターコート ダブルブレスト ウール バーバリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 13時 15分に出品され03月13日 13時 15分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRYS カシミヤ混 ウール

チェスターコート ダブルブレスト

ブラック 黒





新品保管品です





肩幅···40cm

身幅···55cm

袖丈···56cm

着丈···112cm

素人による採寸なので、多少のズレがあります。



柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



着丈···ロング





ポケット2つ



タグ付き

予備のボタン付き





メルカリ便で発送

発送の際にたたむ為、たたみシワがつく可能性があります。ご了承ください。



即購入可







BURBERRY BURBERRYS バーバリー バーバリーズ 黒 ブラック チェスターコート トレンチコート ダブルブレスト ボタン ダブル レディース コート FTO-55 604-09 ウール カシミヤ 毛 100% 起毛 起毛素材 光沢 オフィス カジュアル 冠婚葬祭 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用

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