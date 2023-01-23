『ハスキー HUSKY ４段 三脚 中古【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 14分に出品され03月03日 06時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年ほど前におそらく大阪のヨドバシで新品で購入したものです。5.6年ほど中判のカメラを付けて使っていました。ここ10年ほど出番はなく、押し入れにしまっておりました。

サビや傷などついています。現状お渡しで、愛着がありますので、大切に使ってくださる方にお譲りしたいです。

お探しの方ぜひよろしくお願いします。

質問などどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: マンフロット