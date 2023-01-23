『LOUIS VUITTON マルチカラー バンドー 白【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 07時 59分に出品され04月01日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド紹介】

LOUIS VUITTONは、世界的に有名なフランスのラグジュアリーブランドです。高品質な素材と洗練されたデザインが特徴で、ファッションアイテムの中でも特に人気があります。



【デザインと素材】

このスカーフは、ホワイトのシルク素材にマルチカラーのロゴプリントが施されています。鮮やかな色合いが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



【使用シーン】

フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。首に巻いたり、バッグのアクセントとしても使えるため、コーディネートの幅が広がります。



- ブランド: LOUIS VUITTON

- デザイン: マルチカラーのロゴプリント

- 素材: シルク

- 色: ホワイト

- 製造国: フランス



状態は画像にてご確認下さいませ。

あくまで中古品となりますので、ご理解頂ける方のみお願い致します。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ LOUIS

VUITTON

マルチカラー

バンドー 白