『【ヴィンテージ】Tommy Hilfiger トミー アノラック ダウン 青【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 03時 10分に出品され04月12日 03時 10分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Tommy Hilfigerのダウンジャケットは、スタイリッシュなデザインと高い機能性を兼ね備えています。特に、フード付きで寒い季節に最適です。



【素材と快適性】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら優れた保温性を提供します。裏地は黄色で、内側のデザインにもこだわりがあります。



【デザインの魅力】

青を基調としたデザインに、赤と白のストライプがアクセントとなり、カジュアルながらも洗練された印象を与えます。



- ブランド: Tommy Hilfiger

- 色: 青

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き、ジッパー付き、ポケットあり

- 裏地の色: 黄色

- ストライプ: 赤と白のストライプ

- ロゴ: 刺繍ロゴ



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#MeKaRby_古着



単品購入の場合はフォロー割引き、複数購入の場合はまとめ割引実施中です！

それ以上のお値引きも交渉次第では承ります。



ご希望の方はご購入前にコメントの方よろしくお願い致します！



フォロー割引

※500〜5000円→200円Off

※5001〜10000円→400円Off

※10001円〜→500円Off



まとめ割引

※2点300円Off

※3点400円Off

※4点500円Off



【サイズ】

S



肩幅··53cm

身幅···62cm

袖丈···61cm

着丈···68cm



※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



【コンディション】

・まだまだお使い頂ける一品です。これからの時期使いやすいアイテムかと思います！



【発送方法】

・らくらくメルカリ便にて発送

・スピード発送認定されております。ご購入後2日以内に発送いたします。



ご不明点あれば、ご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ヴィンテージ】Tommy

Hilfiger

トミー アノラック ダウン 青