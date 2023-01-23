『Supreme TheNorthFace Summit Backpack【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 44分に出品され03月29日 07時 44分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年こちらで購入しましたが、スキー用に別のバックパックを購入したため出品します。

※鑑定付で出品いたします。



購入後は未使用で特段目立った汚れはありません。

購入時点から柔軟剤の様な匂いがあります。

外側は消臭済みですが、内側はまだ匂いが残っており、そのままとしております。





【ブランド】

Supreme

(シュプリーム)



【品名】

Supreme / The North Face Summit Series Rescue Chugach 16 Backpack "Black"シュプリーム ザノース フェイス サミット シリーズ レスキュー チュガッチ 16 バックパック "ブラック"



【カラー】

Black

(ブラック) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

TheNorthFace

Summit

Backpack