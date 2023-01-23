『『FIDATO』フィダート メンズダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 02分に出品され04月19日 12時 02分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 No.A8



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■商品説明

FIDATO フィダート メンズダウンジャケット



■サイズ(平置き採寸)

・表記/L



肩：52

身：63

着：81

袖：60



※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい！



■カラー

茶/ブラウン

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ♥)



■状態・特徴

あまり目立ちませんが、ボタン周りに白い

斑点がいくつかあります。





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⚠️注意点⚠️



※購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)



※照明や光の加減で画像と異なる場合があります。



※1度人の手に渡ったused品・古着とのご理解の上ご検討下さるようお願い致します。神経質の方はご遠慮下さい。



※発送は2〜3日以内で郵送します。



※沖縄発送（船）のため到着までに稀に1週間以上かかる場合もございます。





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他にも、当店では古着を中心に春服・夏服・秋服・冬服・メンズ・レディース・ヴィンテージ・vintage・古着女子・ふるじょ・古着男子・ビッグロゴ・ワンピース・パーカー・ニット・スウェット・スカート・パンツ、韓国、人気のある黒や白など、モノトーン系のアイテムに加え、パステルカラーやビビット色などの流行りのアイテムや、体型隠しに効果的なアイテムなどもあります★MサイズやLサイズを中心に、小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております（＾Ｏ＾）♡





お読み頂き、ありがとうございます·͜·ᰔᩚ



カラー···ブラウン



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 『FIDATO』フィダート

メンズダウンジャケット