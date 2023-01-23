『美品IPS COSMETICSanion air SI-01A 未使用に近い【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 11時 14分に出品され04月20日 11時 14分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名

k185美品IPS COSMETICSanion air SI-01A 未使用に近い



ホームページから参照

森林や滝壺など自然に満ちている空気は、心と体へのリラクゼーション作用で注目されています。

「アニオンエア」は、空気中に電子を大量に発生させることで、お部屋の空気をリフレッシュ、

心と体をリラックスさせる自然のような、クリーンですがすがしい空気環境をつくります。

コンパクトなので、リビングや寝室など、どんな場所でもお使いいただけます。

[ご使用方法]

■運転モードは、使用場所の広さに応じて調整してください。 ■運転モードの目安：MIN ６畳/MID 8畳～12畳/MAX 12畳～15畳 ■時々、換気を行い、湿度を40～60％に保つようにしてください。 ■空気中の汚れを下に落とすため、本体の周りが汚れやすくなりますので、こまめに拭き掃除をしてください。



[仕様]

■外形寸法：幅30mm×奥行190mm×高さ182mm（ACアダプター除く） ■製品重量：約380ｇ（ACアダプター除く）■電源 定格入力：DC13.5V ■消費電力：MIN 3W/MAX 3.5W ■付属品：ACアダプター（コード長さ1.8m）



付属品などは、写真に写っているものが全てです。



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◆注意事項：



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完璧を求める方、神経質な要求をされる方、現状販売という言葉を理解していない方の入札はご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い