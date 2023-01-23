『レザークラフト 手帳型 iphoneカバー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 22時 55分に出品され04月22日 22時 55分に終了予定です。即決価格は9,629円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [試作品は売り切れになりました(^-^)ありがとうございました☺]





ハンドメイド

iphoneカバー 12ProMax

iphone 手帳型カバー 12promax



カラー:牛革ミルクブラウン

カードポケット1ヶ所(2～3枚用)

左袖ポケット1ヶ所



こちらは牛革で作った素人のオールハンドメイドです(^-^)



しっかりめの牛革へビタンのミルクブラウンにステンシルしています☺



とても可愛いいキジの羽根さんと、鍵チャームを付けたのですが、羽根を金具に付ける作業が始めてでちょっと羽根さんがパサついちゃいました(^_^;)



カメラ部分もポンチを使わず、全て手作業ですので多少ガタツキ等もあるかと思います。

インクかすれ等もあったりすることもありますので、お写真でご確認されて下さい☆



ただ、可愛いと思いますので、どなたかお使いくだされば嬉しく思います(^-^)

宜しくお願い致します☺



羽根は魔除けのお守りにもなるそうですが、不要でしたら外しますのでお声かけ頂けたらと思います♪



手帳型Androidカバーもお作りしています(^-^)























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革小物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 カラー: グレイ系/ブルー系

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