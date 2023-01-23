『【美品】SHARP 空気清浄機 FU-J50 新品 集じん 脱臭フィルター付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 37分に出品され04月03日 09時 37分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇商品◇

2018年製

【美品】

SHARP 空気清浄機

型番みぎFU-J50

新品 集じん 脱臭フィルター付



◇状態◇

動作確認◎

使用期間は把握してませんが

比較的に少なく美品です。

購入して新しい物を1か月程でまた購入したので。



清掃済◎

年式記載の本体シールは

剥がしてしまっている為

購入時の年式にしてますので

ご了承下さい。



ペットなし、喫煙者なし



◇付属品◇



本体



新品 集じんフィルター

脱臭フィルター



写真掲載ご覧下さい。



◇詳細◇

コメント頂き誠にありがい事ですが

値引き対応に応じて返答がない場合は

専用、他のお客様優先、価格は元に戻します。



※基本的にお客様商品お届けから

3日以内であれば返品、返金対応致します。

【こちらに不具合なければ不可です】



※配達中の破損、故障については

こちらでは対処致しかねます。

その為、各商品には徹底した梱包を行ってます。

【段ボール等、段ボールは再利用有り】

ノークレーム、ノーリターンで



またなにかあればメッセージ頂ければ

対応はさせて頂きます。



※あくまで中古品ですので

ご了承の程宜しくお願いします。



【資格.免許】

福岡県古物商許可証901161910053号

【NYSHOPメルカリ高評価バッジ】





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管理No.



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