『【新品】HERMES カレ90 STORY（ストーリー）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 30分に出品され03月14日 23時 30分に終了予定です。即決価格は21,912円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚠️こちらの品は値下げ不可です。



カレ《エルメス・ストーリー》 のデザインより

イギリスのイラストレーター、ジョナサン・バートンが手掛ける2枚目のカレ。私たちが生きる現代を遊び心いっぱいに描いています。ソーシャルネットワークの世界では、より多くの共感を得ようと、時に危ういほどのクレイジーな行いをしてしまうことも。雪山の頂では、木馬に乗った女性とその仲間たちがアクロバットさながらにポーズを取っています。誰かひとりでもよろめいたら全体のバランスは台無しです。そんな不安定な足もともなんのその、最高の自分を見せようとドレスアップしたメンバーたち。キリンは蝶ネクタイを結び、亀とペリカンは帽子を被っています。スマートフォンからはたくさんの「いいね！」のハートが次から次へと舞い上がります。セルフィーは大成功！



【商品名】

HERMES カレ90 エルメス•ストーリー



★ブルーは完売となっております。

アイボリーのみ公式サイトで現在（2023.11）も販売しております。



2022春夏コレクション

《エルメス・ストーリー》

カレ 90

シルクツイル

シルク 100%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）



時代を超えて愛されるエルメスのカレ。首に巻いたり、ベルトにしてみたり、ヘアバンドやターバンにしてヘアアレンジにも活用できる永遠の定番です。



フランス製

デザイナー ジョナサン・バートン

サイズ：90x90 cm | このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。



定価68200円



【状態】

新品（2022年購入）



【付属品】

箱、リボン



【サイズ】

W 90×H 90㎝



【素材】

シルク100%



【カラー】

ブルー系



【購入先】

国内デパート



⚠️コメントくださる方は説明文を最後までお読みの上、お願い致します。

⚠️リサイクル商品になりますので細かなところまで気になる方のご購入はご遠慮ください

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当店はリサイクルショップです。

全ての商品は、鑑定済みのお品ですので安心してお買い求めいただけます。



★〜〜★〜〜★〜〜★〜〜★〜〜★〜〜★〜〜★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品】HERMES

カレ90

STORY（ストーリー）