『☆MONCLER K2☆ダウンジャケット☆希少カラー☆紫☆1 S〜M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 04分に出品され03月17日 04時 04分に終了予定です。即決価格は20,280円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 モンクレールのダウンジャケットです。



ボリューム満点のダウンです。これからの寒い時期に是非ご利用下さい。



目立った傷はありません。

とてもキレイな商品です。



【寸法】

ジャケット

着丈約65㎝

肩幅約53㎝

身幅約55㎝

袖丈約62㎝





パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆MONCLER

K2☆ダウンジャケット☆希少カラー☆紫☆1

S〜M