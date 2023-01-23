『ニューヨークダウンパファージャケット ブラック Lサイズ 定価50600円【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 39分に出品され03月05日 01時 39分に終了予定です。即決価格は19,125円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜デザイン＞

・ミニマルなデザインで、デイリースタイルに投入しやすいパファージャケット。

・軽快なレングスは、合わせるボトムのシルエットを選びません。

・バックネックのロゴ刺繍が後ろ姿のさりげないアクセント。

・ファスナーや袖のパッチなど様々な箇所にさりげなくフラッグカラーをプラス。



＜ディテール＞

・風を遮る高めのスタンドネックが、顔まわりを暖めます。

・ダウンの分量を調整して、リラクシーな着心地と着膨れのないシルエットを両立しました。

・袖口を調整できるマジックテープ付き。



＜スタイリング＞

・トレンドに左右されず長く使えるベーシックなアイテム。

・柄物の防寒具とも合わせやすく幅広い着こなしにマッチ。



【商品について】

新品、タグ付き

ブランド品番:MW34176

素材:表地 裏地：ポリエステル100% 中わた：ダウン70% フェザー 30%



〇参考 引用です

LARGE:身幅63 肩幅49 着丈72 そで丈69



【出品者から】

・商品に負荷を掛けないように梱包します。

・基本的に未開封のまま発送します。

・届いたままで大切に保管中です。(実物の写真がなくてすみません)



以上のことをご理解の上検討お願いします。



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#K72mg 整理番号 #may26 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ニューヨークダウンパファージャケット

ブラック Lサイズ 定価50600円