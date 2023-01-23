『【美品】ブロスキーアンドサプライ HUB5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 55分に出品され04月30日 20時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BROSKI HUB5 ブロスキーアンドサプライ

防水で本革のリュックです。

収納も多く、機能的でオンオフ使えます。



数度使用のみの美品です。

3万円ほどで購入



以下、公式サイトより引用となります。



【贅沢な本革なのに防水機能】傘の18倍の防水革(品質試験データに基づく)／世界最高品質のYKKアクアガード使用／大雨でも安心できる。※長時間の雨にはおすすめしません。



【快適な背負い心地】蒸れない背中、荷物を軽く感じさせる荷重分散システム採用。



【革なのに軽い】軽量のために、革を薄くしてフォーム芯材の芯を使用。重い荷物が軽く感じられるマルチ荷重分散システム搭載。ショルダーや背中の立体構図により長時間使っても疲れにくい。



【大容量ゆったりサイズ】 全体サイズ幅：27cm / 高さ：44cm / マチ：13cm



中古品です

ご理解ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブロスキーアンドサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】ブロスキーアンドサプライ HUB5