『BURBERRY THE SANDRINGHAM LONG 48 NAVY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 44分に出品され03月11日 06時 44分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|バーバリーロンドン
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落札価格40000円
18 入札履歴
終了
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