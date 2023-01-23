『BURBERRY THE SANDRINGHAM LONG 48 NAVY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 44分に出品され03月11日 06時 44分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ネイビー

サイズ:48



バーバリー サンドリンガム トレンチコート ロングです。ブラックとハニーも持っており、こちらのみ年2〜3回程度と着用が少ないため出品します。

当方175cm 60kgです。

汚れ等はなく、状態は良いかと思います。※ボタンは外れそうになっているものもございます。

毎年クリーニングには出しており、今年もすでに出しました。

2019年秋頃に御殿場アウトレットにて購入したと記憶しております。これから探しますが、見つかればレシート等も送付します。予備ボタンはあるかと存じますので、併せて送付します。



必要であれば追加情報ご共有します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

THE

SANDRINGHAM

LONG

48

NAVY