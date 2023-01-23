『【TATRAS】タトラス 美品 POLITEAMA ポリテアマ ダウンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 19時 00分に出品され03月15日 19時 00分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明

タトラス 人気の形のダウンコートになります。

フードの取り外しが可能なので気分で変えていただけます！

どんなコーデにも合わせやすいネイビーのカラーで、気軽に着用していただける１着だと思います！！



○サイズ

サイズ2（ M相当）



肩幅38cm

身幅44cm

袖丈60cm

着丈80cm



平置き実寸。



4年前に新宿伊勢丹にて10万円ほどで購入しました。



よく見ると襟の部分に薄く白い線の跡がありますが、

普通に着る分には目立ちません。

※最後の写真をご参照ください



色はネイビーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【TATRAS】タトラス 美品 POLITEAMA





ポリテアマ ダウンコート