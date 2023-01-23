『新品 エアジョーダン ダウンジャケット 人気サイズL NIKE ジャンプマン【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 07時 20分に出品され04月07日 07時 20分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名

新品 エアジョーダン ダウンジャケット 人気サイズL NIKE ジャンプマン ワンポイント



●サイズ



タグ表記：L



着丈：68

肩幅：ラグラン様になっています

身幅：61

袖丈：80(首元〜袖先)



(単位はcm)

平置き実寸サイズです。



●カラー



ブラック レッド



●素材



本体 ナイロン100%

裏地 ポリエステル100%

フィル ポリエステル100%



●状態

新品タグ付きですが、一度ひとの手に渡った物である事をご理解ください。人気のLサイズで沢山の方に着用して頂けると思います。是非いかがでしょうか。



※商品説明

寒さをシャットアウトする、冬のマストアイテム。 ふんわりした合成素材の中わたが暖かさを保ち、撥水素材がさらりとした状態をキープします。 オリジナルのAJ1ウィングスジャケットをイメージしたデザインで、アイコンへの敬意を表現。

【特徴】： 悪天候に対応/外側は撥水加工を施した軽量で耐久性に優れたウーブン素材。内側には快適な裏地のデザイン。 全体に合成断熱素材を使用し、軽さを損なうことなく保温性を確保。羽毛のような構造で適度なふんわり感を実現。

●ジッパーとフラップでカバー力をアップ。 フルレングスのジッパーと、上部と下部にスナップの付いたストームフラップの組み合わせ。 断熱性に優れたフードのあご部分までジッパーを上げられるデザインで、頭と首をさらりと暖かい状態にキープ。

●ふんわりした着用感 全体に合成断熱素材を使用し、軽さを損なうことなく保温性を確保。羽毛のような構造で適度なふんわり感を実現。

●ハンドポケット

●洗濯機洗い可能



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2000円～4999円 【200円引】

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管理994911 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジョーダン

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