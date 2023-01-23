『【未開封 新品】moto g64 5G SIMフリー版！ シルバーブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 42分に出品され03月29日 08時 42分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

基本当日（夜購入の場合は翌朝）に即発送可能です！

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



■商品の状態について



・SIMフリー版のmoto g64 5Gです。RAM容量8GB版なので、安定感抜群です！

（ワイモバイル版だとRAM容量4GBしかないので、こちらのSIMフリー版のほうがオススメです）



・完全なる新品で、未開封です！



・IMEIについては写真にてご確認ください。





■残債有無について



・端末代については一括支払済で残債はございません！





■SIMロック状態について



・SIMロック設定のない機種になりますので、各社SIMを認識します！





■その他ご連絡事項について



・ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。



・即購入大歓迎です。



・メッセージのやり取り中でも、即購入された方を優先させていただきます。



・他のところでも販売中のため、突然販売終了とさせていただく場合がありますので、ご認識お願いいたします。







★moto g64 5G のスペック・仕様★



OS種類 ： Android 14

CPU： MediaTek Dimensity 7025 オクタコア

ROM ： 128GB

RAM： 8GB

外部メモリタイプ： microSDXC

外部メモリ最大容量： 1024GB

バッテリー容量： 5000mAh

画面サイズ： 6.5インチ

画面解像度： 2400x1080

背面カメラ画素数： 約5000万画素＋約200万画素

前面カメラ画素数： 約1600万画素

手ブレ補正： ○

スローモーション撮影： ○

撮影用フラッシュ： ○

複数レンズ： ○

幅： 73.82mm

高さ： 161.56mm

厚み： 7.99mm

重量： 177g

おサイフケータイ/FeliCa： おサイフケータイ

急速充電： TurboPower

認証機能： 指紋/顔認証

耐水・防水： IPX2

防塵： IP5X

イヤホンジャック： ○

GPS： ○

5G ： ○

4G・LTE： ○

テザリング対応 ： ○

Bluetooth： Ver5.3

NFC ： ○

デュアルSIM ： ○

デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) ： ○

SIM情報： nano-SIM/eSIM 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モトローラ