『A1372 バーバリー ステンカラーコート ロング ウール 紺 LL相当【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 07時 55分に出品され03月13日 07時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRYS 裏地あり 大きいサイズ







洋服を中心に出品しています。

宜しくお願いします。





★商品の状態:【1】ランクです 。



新ー未使用orほぼ新品同様の状態

1ー比較的程度の良い中古の状態

2ー目立たないが多少の傷や汚れのある状態

3ー大きな傷や汚れのある状態





★状態説明

写真６枚目のように名前刺繍があります。



※あくまで古着となりますので完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(_ _)m





★サイズ（実寸平置き.センチ表記）



着丈105/肩幅/身幅60/袖丈/裄丈86



ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅



※素人採寸になりますので測定値の若干の誤差はご了承下さいませ 。





★素材 : 画像を参考にしてください。





★生産国 : 画像を参考にしてください。





★購入元

→大手ブランド買取店（鑑定済み）又はブランドオークション（鑑定済み）となります。





※正確な購入時期、使用回数等の質問はお答えできかねます。

※︎基本的に土日を含まずに支払日から2-3日以内に発送可能です。

※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。

※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。

※あくまで一度人の手に渡った中古品となります。サイズ、イメージ違い、使用感が気になる方はご遠慮お願いします。





#AAMMALL



※15 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A1372

バーバリー

ステンカラーコート

ロング

ウール



紺

LL相当