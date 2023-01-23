『ジッツオ GITZO G1277自由雲台,レッグウォーマー,ストラップ 他多数【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 17分に出品され03月14日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貴重な未使用品も含む、ジッツオの雲台とアクセサリーのセットです。

①2型自由雲台G1277(中古品)

②レッグウォーマー(中古品)

③ストラップ(未使用品)

④グローブ(未使用品)

⑤パン棒？（オマケ・中古品）



①G1277自由雲台・・・グリスアップ済みで動作良好です。小さなあたりや小傷がありますが、状態は良いと思います。

②レッグウォーマー・・・1・2型レッグウォーマー。旧ロゴ。現行品のGITZOを全面に配置したものに比べると、シンプルでお好みの方も多いと思います。厚みや質感も十分で使用には問題ないと思いますが、使用感はございます。１枚はロゴの状態が悪いです。21㎝×15.5㎝。

③三脚ストラップ・・・貴重な未使用品です。

④グローブ・・・未使用品。本革製。長期保管に伴い裏地に白化部分があります。フリーサイズ。指なし、軽量グローブ。

⑤パン棒と思われますが詳細不明ですのでオマケです。全長32cm。持ち手10.5×4cm。先端ネジ部長さ2.8cm。



写真の追加などご要望があれば、可能な限り対応いたします。

クレームや返品はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジッツォ