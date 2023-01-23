『デュベティカ ショートダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 03時 27分に出品され03月30日 03時 27分に終了予定です。即決価格は10,833円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても軽く保温性の優れたダウンジャケットで、

どんなスタイルにもコーディネートしやすいデザインです。フワフワのラクーンファーも高級感があります。



またファー部分はスナップ式で取り外しも可能で2WAYの着こなしが楽しめます。



カラーはグレー味のあるパープルで、絶妙な色合いです。



サイズ：42

色:パープル



経年劣化によるデュベティカ 特有の色褪せがあります。

色褪せの部分は、グレーっぽくなっています。

袖のあたりや、フードの襟元などに見られます。

私の主観ですが、着てしまえば、そこまで気にならないと思いますが、ご理解の上購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デュベティカ

ショートダウン