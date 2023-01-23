『DUVETICA ロングダウンコート ブラック タヌキファー【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 22時 01分に出品され05月03日 22時 01分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】DUVETICA デュベティカ

ロングダウンコート ブラック

タヌキファー サイズ40

ロング丈ダウン ロング丈コート



シェイプのデザインが入っており、かっこいい印象になります。

ファーは取り外し可能です。



サイズ(素人採寸)

肩幅38cm

身幅45cm

袖丈62cm

総丈83cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

ロングダウンコート

ブラック

タヌキファー