『dries van noten ドリスヴァンノッテン テーラードジャケット 44【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 01分に出品され05月03日 09時 01分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コートにも使用可能な、重厚なウール地は保温性もあり、タフです。



さらに、ライニングには中綿のキルティングが施されている。

ジャケット単体でコート的にも使用が可能です。



DRIES VAN NOTEN

Col. NAVY

Size 44



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブルー



素材...ウール(冬素材)



季節...秋冬



汚れ・破れ・臭いなど...なし



肩幅42

着丈75

身幅86 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドリスヴァンノッテン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dries

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ドリスヴァンノッテン

テーラードジャケット

44