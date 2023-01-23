『絶版品 アメリカ海軍アイゼンハワー CVN69 エンタープライズ CVAN65【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 02分に出品され03月28日 11時 02分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>船・ボート
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格7636円
651 入札履歴
終了
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