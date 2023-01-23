『絶版品 アメリカ海軍アイゼンハワー CVN69 エンタープライズ CVAN65【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 02分に出品され03月28日 11時 02分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 C2）絶版品



アメリカ海軍 原子力空母 アイゼンハワー CVN69 1/800 大滝



世界最大の原子力攻撃空母 エンタープライズ CVAN65 1/800



開封ですが、未組立品です、長期間個人保管により元箱多少ダメージや汚れなどがあります、写真は全て現状渡しとなります、よく確認してからご入札ください。



【注意事項】

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素人梱包です。箱や段ボール 緩衝材などは 再利用（リサイクル）品を使用しています。

※商品状態の感じ方には個人差がありますので、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>船・ボート 商品の状態: やや傷や汚れあり