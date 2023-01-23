『新品 ニューバランス ゴルフ 中綿 フルジップブルゾン サイズ5 L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 17時 48分に出品され04月11日 17時 48分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品

ニューバランス ゴルフ new balance golf

フルジップ ブルゾン ウェア



●状態 新品 ※タグ付き



●カラー ネイビー



●サイズ 5 (L)

( バスト/114cm、着丈/71cm、ゆき丈/87cm )



●素材: 外側、詰物/ポリエステル100%



防風性・撥水性・ストレッチ性に優れた「FLEX-IELD」を採用した中綿フルジップブルゾンです。優れた伸縮性を持ったファインデニール素材の裏面に極薄のラミネーションを施すことで、あらゆる場面に対応する理想的な高機能アウターに仕上がりました。また再生ポリエステルを素材の一部に使用したシート型中綿素材「サーモライトエコメイド」を封入し、確かな保温性を確保しています。カラーは３色展開。同系色の切り替えデザインでニュアンスを出し、ネオンカラーをポップなアクセントにプラスしました。ゴルフだけでなくアウトドアやタウンなど幅広く使える、寒い季節にオススメの一着です。



■機能：

ATHLETIC/締めつけすぎず程よくフィット。活発な動きのため身体にそったデザイン。

NB WINDdefy/耐風性能。熱を逃がさない。

NB WATERdefy/はっ水生地



●送料無料

●即日発送

●値下げ交渉可

※フォロー割引き、複数購入割引き、リピート割引き致します。是非、ショップ内をご覧ください♡



※処分セールしてまして早い者勝ちですのでコメント途中で売り切れてしまったらご了承ください。



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種別···中綿・ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ニューバランスゴルフ