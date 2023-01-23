『新品 未開封 EE-DD50-HA グレー スチーム式加湿器 EE-DD50【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 30分に出品され03月18日 21時 30分に終了予定です。即決価格は10,440円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気の象印の加湿器で、弟分のEE-DD35-HAよりパワフルな加湿能力が特徴です。



カラーはグレーで、いわゆる家電色の強いホワイトではなく、スタイリッシュな部屋にマッチします。





新品未使用 未開封です。



大手電気量販店の通販で１０月末に購入したものですが、しばらく使用する予定がないため出品します。





匿名配送で代金お支払い確認後、

画像の状態のまま24時間以内に発送します。





他のサイトにも出品しています。



そちらが先に売れた場合は急遽出品を取りやめることがあります。



配送時、箱に傷・汚れ・へこみ等がつくこともありますので、予めご了承ください。神経質な方の購入はご遠慮願います。



商品に異常がない場合の自己都合による返品は不可です。



不正防止の観点から、出荷時にすり替え対策を実施しています。





出品している商品はまとめ買い大歓迎です！

ただし、大型商品等、同時に梱包できない商品を除きます。

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#こっぱりこマルシェ





<商品説明>

●清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気を、約65 ℃まで冷ましてお部屋を加湿します。



●お手入れ簡単「フィルター不要」＆「広口容器」

フィルターがなく、さらにフッ素加工の広口容器で汚れがつきにくいため、お手入れが簡単です。また、ポットと同じ構造で給水も湯捨ても楽にできます。



●就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約8時間」

就寝時など長時間使用する時に便利で、給水の手間を軽減します。



●トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」



●デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」



●「お部屋の状態が分かる「湿度モニター」



●睡眠時間に合わせて設定できる「入、切デュアルタイマー」

「入」タイマーは4・6・8時間、「切」タイマーは1・2・4時間、それぞれ3段階から個別に選択できます。



●沸とう音を低減する「湯沸かし音セーブモード」



<検索用>

象印

ZOJIRUSHI

加湿器

スチーム式加湿器

EE-DD50-HA

EE-DD50

EE-DD35-HA

EE-DD35

加湿能力480mL/h

加湿タイプ···スチーム式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゾウジルシ