『【送料無料・新品同様】空気清浄機 SHARP FU-P50-W WHITE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 03時 44分に出品され03月24日 03時 44分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



2024年1月に購入しました、シャープの空気清浄機 2023年製 綺麗 ホワイト 白色 でございます。

家電量販店にて新品18,000円でした。



花粉・強風で風が舞う季節ですが、プラズマクラスター搭載で集塵性能もございますので、花粉症の方にもおすすめです。



状態：

喫煙者・ペットのいない環境にて2時間ほど使用しておりましたが、写真7枚目の赤〇のような薄擦れ跡がございます。

その他フィルターや網にも汚れはなく、気持ちよくご利用いただけると思います。



付属品：取り扱い説明書

※元箱は処分したため、新品の梱包材・段ボールで発送いたします。



【スペック】



プラズマクラスター・空気清浄器



浄化方式：プラズマクラスター7000/空中浄化&フィルター浄化



プラズマクラスター適用床面積（目安）：約14畳（約23m²）



外形寸法（mm）：幅 383×奥行209×高さ540



質量（kg）:約4.9



電源コード長さ（m）:約1.8



ネット参考価格(3月現在)：24,800円～





気になることや価格の相談は、お気軽にコメントをお寄せくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ