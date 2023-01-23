『CELINE スカーフ 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 07時 45分に出品され04月01日 07時 45分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 証明書付き

プレゼントとして頂いた後、箱のまま保存してあります。



セリーヌ 2021アイテム

モナコの街をイメージしたデザインが可愛いアイテムです。



横約55cm

全長：約55cm

シルク100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ CELINE



スカーフ 新品未使用