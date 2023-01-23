『70％OFF Luis ウールコート 送料込み【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 53分に出品され03月08日 10時 53分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️正規品

定価￥42900



▪️ブランド

Luis



▪️表記サイズ

M



▪️サイズ

着丈 91cm

身幅 48cm

肩幅 48cm

袖丈 64cm

（素人採寸の為ご参考程度でお願い致します）



▪️商品状態

色はキャメルになります。

キュプラを使用しており品のあるコートです。綺麗な状態です。写真を見て気にならない方にはお買い得な商品となっております。



＊出来る限り実物に近い状態で撮影しておりますが照明や機種によって色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。



＊あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。素人検品の為見落としがあるかもしれませんがご容赦下さい。



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カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルイス

カテゴリ ファッション

メンズ

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Luis



ウールコート

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