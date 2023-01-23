『新品未使用 SHARP FU-MK500-W 空気清浄機 ホワイト + スタンド【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 06時 36分に出品され03月26日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



使用しないため、出品いたします。

よろしくお願いいたします(*^^*)



【製品概要】

SHARPのFU-MK500-Wは、ホワイト系の空気清浄機です。高性能なフィルターを搭載しており、空気中の微細な粒子を効果的に除去します。



【特長】

このモデルは、特にアレルゲンやウイルスを除去する能力に優れています。家庭やオフィスでの使用に最適です。付属のスタンド(FZ-MK5ST-W)を使用することで、設置場所を選ばずに利用できます。



【使用シーン】

リビングルームや寝室、オフィスなど、様々な環境で活躍します。空気清浄機としての機能を最大限に活かし、快適な空間を提供します。



- ブランド: SHARP

- モデル名: FU-MK500-W

- 製品タイプ: 空気清浄機

- 色: ホワイト

- 付属品: スタンド (FZ-MK5ST-W)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし