『MONCLER 半袖シャツ 黒 テキストプリント【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 50分に出品され04月01日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MONCLERは、高品質なダウンジャケットで知られるフランスのファッションブランドです。このTシャツは、そのスタイルと品質を反映しています。



【デザインと素材】

黒のボディにテキストプリントが施されており、シンプルながらも印象的なデザインです。刺繍ロゴがアクセントとなり、ブランドのアイデンティティを強調しています。



【着用シーン】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: MONCLER

- 色: 黒

- デザイン: テキストプリント

- タグ: MONCLER

- ロゴ: 刺繍ロゴ

着用回数は少ないですがあくまで中古品になりますのでご了承下さいませ。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONCLER

半袖シャツ

黒

テキストプリント