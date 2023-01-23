『★maiさま専用★Mila Owen ノーカラーコクーンハーフ丈ポンチコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 20分に出品され03月12日 10時 20分に終了予定です。即決価格は11,950円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★mai様専用となります★



★mai様以外の方はご購入頂けませんのでよろしくお願い致します







カラー···ホワイト



柄・デザイン···無地



2024SSの新作Mila Owen

ノーカラーコクーンハーフ丈ポンチコートです。



先日店舗で購入しました。



★価格 ¥20,900税込

★カラー IVR

★サイズ 0→詳細は画像6枚目をご覧下さい！

★洗濯表記 画像6まい目、サイズ表の下に載せております。



★商品の状態 新品

購入の際に店員さんがストックから新しい商品を出してくださったので全くの新品です。



ーー以下商品説明になりますーーーー



VERY 2024年3月号 P25 掲載



【丸みのあるコクーンシルエットが品の良さと女性らしさをUPする春アウター】

【Design/Styling】

綺麗なコクーンシルエットが魅力のハーフ丈春アウター。切替や後ろ裾にダーツを入れ、さらには袖にもダーツを入れることで、女性らしい丸みを演出します。裏地のない柔らかいポンチ素材で、軽い着心地に仕上げました。ポケットは、しっかりと大きさがありつつ、ウエスト付近に切替を入れたシーム仕様になっています。全体のデザイン性はありつつ、どんなボトムスでも合わせやすいように、フロントはホック止めにし、すっきりと仕上げました。



【Fabric】

柔らかくて軽いポンチ素材を使用しました。女性らしさが際立つアイボリーとピンク、大人っぽく着れるダークネイビーの3色展開です。



★他サイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご了承ください。



★発送までのお日にちを4〜7日とさせて頂いておりますが、念のためを持って多めに日にちを設定させて頂いてます、実際は、梱包出来次第迅速にお手元に届きますよう努めております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★maiさま専用★Mila

Owen

ノーカラーコクーンハーフ丈ポンチコート